Fincalabra chiude il bilancio in utile, per il quarto anno consecutivo

CATANZARO – Per il quarto anno consecutivo Fincalabra S.p.A. chiude il bilancio in equilibrio economico: l’assemblea ordinaria dei soci, partecipata dal socio unico Regione Calabria, ha approvato il bilancio 2022 della finanziaria regionale con un risultato di 202.705 euro prima delle imposte e un utile dell’esercizio equivalente a 20.914 euro. Il volume della produzione raggiunto si attesta su 8.381.634 euro, mentre i costi della produzione sono stati pari a 8.156.366 euro.

Questo trend gestionale positivo è frutto del lavoro di riorganizzazione e riposizionamento svolto dalla società in questi anni, voluto e supportato dalla governance regionale. Fincalabra – è scritto in una nota – ha elevato notevolmente la qualità dell’offerta dei servizi “all’esterno”, attraverso sistemi di gestione e di attuazione affidabili e moderni, piattaforme tecnologiche all’avanguardia, risorse umane qualificate e specialistiche. Il processo di “riorganizzazione interno”, invece, ha interessato l’adozione di sistemi informatizzati, di modelli di gestione del personale, di piani di performance e l’inizio di politiche di assessment del personale, oltre che una nuova e proficua dialettica con le relazioni sindacali e industriali. Tutto ciò ha determinato un innalzamento della qualità dell’offerta, che ha consentito alla società di acquisire un’importante centralità e attrattività nel sistema economico regionale.

Rispetto ai risultati raggiunti per l’attuazione degli strumenti POR FESR/FSE 2014/2020 al 31.12.2022 sui progetti affidati in gestione a Fincalabra dal committente Regione Calabria, è stata raggiunta una percentuale complessiva di avanzamento della spesa superiore all’80%, con punte, su alcuni assi, del 86%. Per il solo asse 3 “Sistemi Competitivi”, ad esempio, sono state erogate risorse finanziarie alle imprese calabresi per oltre 240 milioni di euro.

Anche la gestione dei tempi sui finanziamenti alle imprese è stata performante: relativamente ad alcuni strumenti di finanza emergenziali, i sostegni sono stati erogati in venticinque giorni dalla data di presentazione della domanda, superando per velocità di esecuzione analoghi incentivi gestiti a livello nazionale. Non è mancato il supporto ai Comuni calabresi con riferimento alle attività svolte per i SUAP, Sportelli unici delle attività produttive, e per le pratiche SUE, Sportello unico dell’edilizia, attraverso la gestione complessiva di oltre 300.000 pratiche presentate da oltre 5.000 operatori accreditati.

Infine, nel corso dell’esercizio 2022, Fincalabra ha dato attuazione con successo all’indirizzo strategico della governance regionale finalizzato all’acquisizione delle quote azionarie di maggioranza della Sacal S.p.A., società di gestione degli scali aeroportuali calabresi ed ha iniziato proficuamente l’iter di realizzazione della Rete termale calabrese.