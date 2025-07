Finanziamenti, in Calabria il tasso di interesse scende: chi li richiede e perchè

- Advertisement -

COSENZA – Il mercato dei finanziamenti in Calabria è, rispetto ad un anno fa, al ribasso. Il tasso di interesse sui prestiti personali, infatti, è più basso di 70 punti base. È quanto emerge dal report periodico realizzato da PrestitiOnline.it sull’andamento del mercato dei finanziamenti in Italia. Nonostante questa facilitazione però, secondo i dati, i calabresi si affidano sempre meno a questo strumento. Calano, infatti, sia la durata media dei finanziamenti che l’importo medio.

Finanziamenti in Calabria: perchè si chiedono

Quali le principali ragioni per le quali i calabresi richiedono un finanziamento? Tra le finalità di finanziamento più richieste nella nostra regione c’è la liquidità con il 26,7% del totale delle domande nel secondo trimestre 2025, dato in aumento rispetto al trimestre precedente quando era al 22%.

Salgono anche le richieste di prestito per l’acquisto di auto usata, che passano dal 20,1% del totale nel primo trimestre dell’anno al 20,5% nel secondo, mentre calano sensibilmente quelle per consolidamento, ora al 17,7% del mix quando nei primi 3 mesi dell’anno pesavano per il 21,1% del totale. Nella provincia di Cosenza, in particolare, l’importo medio richiesto per i prestiti personali è di 11.537 euro, mentre la durata media del finanziamento si attesta a 5,2 anni. L’età dei richiedenti, invece, 46,4 anni.

La durata media dei prestiti

Come dicevamo la durata media dei prestiti personali si è abbassata. In regione i più lunghi si confermano quelli per il consolidamento, che hanno una durata media di 7 anni e 9 mesi, ben sopra la media regionale di 5 anni e 5 mesi. Sul podio dei finanziamenti con le durate maggiori troviamo poi quelli per la ristrutturazione casa, al secondo posto con 6 anni in media, e per l’acquisto di auto nuova o Km zero, con 5 anni e 6 mesi, grazie a tassi più vantaggiosi rispetto agli anni passati.

Flessione anche per l’importo medio richiesto dai calabresi per prestiti personali, che questo trimestre si attesta a 12.700 euro contro i 13.000 euro di quello scorso, mentre cresce l’età media dei richiedenti, che passa dai 46 anni e 8 mesi di inizio 2025 ai 47 anni e 2 mesi del secondo trimestre.