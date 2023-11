Figlia in coda da ore al Pronto soccorso, padre esasperato spacca una porta

VIBO VALENTIA – Momenti di caos nella serata di ieri al Pronto Soccorso di Vibo Valentia dove un uomo, dopo ore di attesa in coda e molto preoccupato per le condizioni di salute della figlia che aveva accompagnato al nosocomio in stato di forte malessere, è andato in escandescenze.

Prima le proteste verbali e poi l’uomo esasperato ha iniziato a inveire contro i sanitari e a scagliarsi con una porta che ha spaccata con un calcio. Da qui la chiamata alla forze dell’ordine che sono ancora sul posto per cercare di riportare alla calma la situazione riuscendoci con non poche difficoltà.