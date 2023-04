Fico in Calabria contro il ddl Calderoli: «progetto di legge scellerato»

CATANZARO – “È un progetto di legge scellerato. La riedizione del ‘Porcellum uno’ di Calderoli”. Così l’ex presidente della Camera Roberto Fico in relazione al disegno di legge Calderoli sull’autonomia differenziata nel corso dell’incontro “Verso Sud, la strada per crescere non è l’autonomia differenziata” organizzato a Catanzaro dal Movimento 5 Stelle. All’incontro erano presenti i deputati pentastellati calabresi Vittoria Baldino, Anna Laura Orrico e Elisa Scutellà, ma anche l’ex Procuratore nazionale antimafia oggi parlamentare Federico Cafiero De Raho.

Ddl Calderoli: “divide il paese e svuota l’Italia”

“È un disegno di legge quello di Calderoli – ha aggiunto Fico – che non ci piace in alcun punto perché divide il Paese e svuota l’Italia che non sarà più una Repubblica, ma un Paese che si fonda su vari statarelli. Pensiamo alla Lombardia che prende per sé tutte le materie e le gestisce in modo esclusivo, ma anche la Campania, la Toscana, la Calabria, così non rimane più il Paese. È una vergogna. In questa vergogna chi ci rimette di più sono le regioni più deboli come la Calabria, ci rimette il sud, ma anche il nord che non avrebbe più un Paese unito che fa sistema”.

Pnrr: Fico, i fondi vanno usati e spesi bene

“I fondi del Pnrr vanno usati bene e spesi. È la grande opportunità che abbiamo. Noi, invece, mettiamo altra carne a cuocere”. È quanto ha dichiarato l’ex presidente della Camera Roberto Fico a Catanzaro. “Ora l’autonomia – ha aggiunto Fico – che va contro i fondi del Pnrr, ora il ponte sullo Stretto mentre per arrivare qui a Catanzaro c’è sempre la solita strada stretta e piena di lavori, ma di cosa stiamo parlando? Gli spot elettorali di Salvini come ‘Il Ponte pensato da Salvini’ mi fa anche un po’ paura”.

M5s: a breve i coordinatori regionali

“Credo che a brevissimo i coordinatori regionali verranno fatti”. Lo ha detto l’ex presidente della Camera, Roberto Fico, del M5s, a Catanzaro a margine dell’inaugurazione della nuova sede del Movimento 5 Stelle. “C’è stata a questo proposito – ha aggiunto – una riunione con il presidente Conte in Calabria con tutti gli attivisti, i consiglieri e i parlamentari che stanno facendo un ottimo lavoro sul territorio. Tra un po’ ci saranno anche i coordinatori”.