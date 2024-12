Fibercop, 742 milioni di euro di investimenti in Calabria. A Cosenza vanno 113 milioni

- Advertisement -

CATANZARO – Ad oggi i lavori sono stati già avviati in 294 comuni della regione, così suddivisi a livello provinciale: 71 Catanzaro, 113 Cosenza, 18 Crotone, 54 Reggio Calabria e 38 Vibo Valentia. “FiberCop conferma in questo modo – è detto in una nota dell’azienda – la sua attenzione alla Calabria dove è presente con circa 600 dipendenti e 16 tra uffici e sedi operative. I cantieri avviati, inoltre, coinvolgono circa 1.000 lavoratori delle imprese di rete che operano sul territorio. Nella regione sono dislocate circa 560 centrali telefoniche dalle quali partono i collegamenti in fonia e dati che arrivano nelle case e nelle aziende calabresi”.

“L’ulteriore impulso alle attività infrastrutturali – riporta ancora la nota – è conseguente alla decisione del Consiglio di Amministrazione di FiberCop che ha approvato un piano di circa 1,4 miliardi di euro di investimenti per la seconda metà del 2024 con l’obiettivo di accelerare lo sviluppo della rete in fibra ottica in tutta Italia. Nell’ambito dei piani di intervento pubblico previsti dalla Strategia italiana per la Banda Ultra Larga, FiberCop si è aggiudicata 7 Lotti del bando ‘Piano Italia 1 Giga’ per complessive 10 regioni, tra cui la Calabria, più le province autonome di Trento e Bolzano”.