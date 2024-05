LAMEZIA TERME – Fumo denso e aria irrespirabile dalla scorsa notte nella zona industriale di Lamezia Terme. I vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere le fiamme che hanno interessato una ditta che si occupa dello smaltimento rifiuti. Il rogo ha interessato cumuli di rifiuti di vario genere situati nel piazzale esterno di una attività di recupero e smaltimento. L’intervento dei vigili del fuoco è stato utile per circoscrivere l’incendio evitando il propagarsi delle fiamme.

Le operazioni sono andate avanti per tutta la notte e sono ancora in atto. Attualmente la situazione è sotto controllo si sta provvedendo allo smassamento dei rifiuti, allo spegnimento di ultimi focolai ed alla bonifica. Sul posto impegnate oltre 25 unità con 6 automezzi e supporto di un’autoscala ed autobotti per rifornimento idrico. Non risultano danni a persone e sono in corso accertamenti per stabilire la natura dell’incendio, ma al momento, nessuna ipotesi viene esclusa.