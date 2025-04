Fiamme in casa durante il pranzo: 84enne tratto in salvo dai vigili del fuoco

- Advertisement -

PIZZO – Un uomo di 84 anni è stato tratto in salvo dai vigili del fuoco dopo che nel suo appartamento, per cause che sono in corso di accertamento, era scoppiato un incendio. E’ successo a Pizzo. Paura e apprensione tra i residenti della zona che hano temuto per le sorti dell’anziano. Secondo le prime ricostruzioni sembrerebbe che le fiamme siano partite dai fornelli mentre l’uomo era intento a prepararsi il pranzo. Subito alcuni passanti accortisi di quanto stava accadendo hanno lanciato l’allarme. Immediato l’intervento dei vigili del fuoco che hanno forzato l’ingresso dell’appartamento portando all’esterno l’anziano che non ha riportato alcuna conseguenza. Danni solo per la cucina dell’abitazione.