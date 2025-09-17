HomeCalabria

Fiamme al mercato ortofrutticolo di Reggio, maxi intervento dei pompieri da tutta la provincia – VIDEO

L’intervento dei Vigili del Fuoco è tuttora in corso da stamattina per la completa estinzione delle fiamme e la messa in sicurezza dell’area interessata

REGGIO CALABRIA – Un incendio dalla tarda mattinata di oggi ha interessato l’area del mercato ortofrutticolo di Reggio Calabria. Le fiamme, sviluppatesi da cumuli di materiali di scarto, si sono propagate all’interno di alcuni box presenti nella struttura.

Sul posto sono intervenute diverse squadre dei Vigili del Fuoco provenienti dalle sedi di Villa San Giovanni, Melito Porto Salvo e dalla sede centrale di Reggio Calabria. In supporto alle operazioni di spegnimento sono state altresì impiegate due autobotti per il rifornimento idrico e l’automezzo chilolitrico dell’aeroporto, con capacità di 25.000 litri.

Non si registrano danni a persone. L’intervento dei Vigili del Fuoco è tuttora in corso per la completa estinzione delle fiamme e la messa in sicurezza dell’area interessata.

