COSENZA – Fiammata africana e caldo in ulteriore aumento in Calabria, con umidità e temperature che entro domenica potrebbero toccare anche i 36/38 nelle zone interne del cosentino e sfiorare anche i 39°C su Sicilia, alcune zone della Puglia e Sardegna. La nostra regione, da alcuni giorni, si trova sotto il dominio dell’anticiclone Africano, che come primo effetto ha portato ad un aumento delle temperature con valori che nelle ore più calde hanno toccato anche i 33/34 gradi. Situazione destinata a rimanere non solo invariata nel fine settimana ma, a causa dell’ulteriore espansione dell’anticiclone africano, che sta interessando il Mediterraneo, registreremo un ulteriore aumento delle temperature.



Fiammata africana: previsti picchi di 37/38 gradi

Come detto nel fine settimana registreremo un ulteriormente intensificazione del caldo, con le temperature che raggiungeranno punte anche di 37/38 gradi nelle zone interne del cosentino e nelle valli dell’entroterra. Questo nuovo rialzo termico è dovuto all’arrivo di una massa d’aria roventi proveniente dal Sahara ma, soprattutto, da una maggiore persistenza dell’anticiclone subtropicale, responsabile di questa prima vera ondata di caldo.

Avremo ovunque condizioni di stabilità atmosferica, con cieli sereni, assenza totale di precipitazioni e mari praticamente calmi ovunque. Ad acuire la sensazione di caldo l’inevitabile aumento anche dei tassi di umidità soprattutto nelle ore più calde ella giornata. In tanti si riverseranno sulle spiagge per cercare sollievo con un bagno in mare.

Svolta meteo a metà settimana?

Detto dell’aria rovente e del caldo per i prossimi giorni, guardano alla prossima settimana, rispetto alle ultime previsioni, potrebbe arrivare una “rinfrescata” a partire da mercoledì. Alcuni centri di calcolo meteo prevedono l’arrivo di goccia di aria fresca dal Nord Atlantico che, dopo aver raggiunto prima il Nord, si sposterà verso i Balcani ma permetterà anche al Sud di avere un deciso calo delle temperature con anche qualche precipitazione dovuto alla forte instabilità. Altri centri, invece, prevedono una persistenza dell’anticiclone e del caldo. Lo scopriremo solo nei primi giorni della prossima settimana.