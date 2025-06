Festeggia il rientro del marito dal carcere con fuochi illegali: denunciata una donna

- Advertisement -

GIOIA TAURO (RC) – Una struttura abusiva, fuochi d’artificio esplosi senza autorizzazione, armi improprie in auto e una violazione agli arresti domiciliari: è il bilancio di una serie di controlli straordinari condotti dai Carabinieri della Compagnia di Gioia Tauro, impegnati in un’attività ad ampio raggio per il presidio del territorio e la tutela della sicurezza urbana.

Struttura in acciaio sul marciapiede: denunciato un commerciante

Tra i casi più eclatanti, la denuncia di un esercente locale che aveva installato abusivamente una struttura metallica di grandi dimensioni sul marciapiede antistante la propria attività. L’opera, priva di qualsiasi autorizzazione, ostacolava il transito pedonale e rappresentava un pericolo per la pubblica incolumità.

Rientro del marito dal carcere con fuochi illegali: denunciata una donna

Un secondo intervento ha portato alla denuncia di una donna che ha festeggiato il rientro del marito dalla detenzione esplodendo sei batterie di fuochi d’artificio in una stretta via del centro cittadino, senza alcun permesso. All’iniziativa, accompagnata da uno striscione celebrativo, hanno assistito una cinquantina di persone — molte delle quali già note alle forze dell’ordine — e il tutto si è svolto a pochissimi metri da abitazioni e veicoli parcheggiati, creando un serio rischio per l’incolumità pubblica.

Bastone e passamontagna nell’auto: scatta la denuncia

Un giovane alla guida di un’autovettura sul lungomare è stato trovato in possesso di un bastone artigianale in legno duro di circa 50 cm e di un passamontagna, nascosti nell’abitacolo. I due oggetti, ritenuti armi improprie potenzialmente pericolose, sono stati sequestrati. L’uomo è stato denunciato per il possesso ingiustificato di strumenti atti a offendere.

Evasione dagli arresti domiciliari

Un quarto soggetto è stato sorpreso fuori dalla propria abitazione pur essendo sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari. Per lui è scattata la denuncia per evasione.

Nel corso dell’operazione, i militari hanno anche: sanzionato due automobilisti per irregolarità nei documenti di guida e multato un giovane sorpreso alla guida con un tasso alcolemico di 0,53 g/l, superiore al limite consentito per i neopatentati. In totale sono stati controllati 35 veicoli e identificate 134 persone.