Ferragosto di follia: rissa in spiaggia, intervengono le forze dell’ordine

CATANZARO – Una giornata di festa e relax degenerata in un grave episodio di violenza. E’ accaduto nel pomeriggio di oggi, sulla spiaggia di località Giovino, a Catanzaro Lido. Una maxi rissa che ha visto coinvolte diverse persone tra il fuggi fuggi dei presenti e momenti di caos e tensione.

Secondo le prime ricostruzioni, la rissa sarebbe iniziata per futili motivi ma in breve tempo è violentemente. Le forze dell’ordine allertate da alcuni bagnanti spaventati, intervenute prontamente sul posto, con non poche difficoltà sono riuscite a sedare la maxi rissa. Non ci sarebbero feriti ma sono in corso le indagini per risalire ai responsabili.