Ferragosto da incubo per i passeggeri del volo Crotone-Roma: decollato con 8 ore di ritardo

- Advertisement -

CROTONE – Ferragosto da incubo per i passeggeri del volo Crotone-Roma operato da Aeroitalia per conto di SkyAlps, nell’ambito della continuità territoriale sovvenzionata con 13 milioni di euro. L’aereo, previsto in partenza alle 7.30, è decollato solo alle 16, accumulando oltre otto ore di ritardo per una serie di eventi.

Dopo il regolare imbarco sull’Atr72 alle 8.15, i passeggeri sono stati costretti a rientrare in aerostazione alle 9:00 per controlli tecnici. È stato dunque necessario attendere un nuovo aereo. Alle 14:00 è atterrato un Atr di Aeroitalia proveniente da Ancona, ma un incendio nei pressi dell’aeroporto ha causato la chiusura temporanea dello spazio aereo e ulteriori ritardi. Un elicottero ed un Canadair sono stati impegnati per più di un’ora in operazioni di spegnimento a poche centinaia di metri dallo scalo di Crotone. L’aereo per Roma è così partito da Crotone solo alle 16:00 con ben 8 ore di ritardo.