Ferragosto all’insegna dei controlli: quasi 1500 persone identificate e diverse denunce

VIBO VALENTIA – Controlli della Polizia intensificati su tutto il territorio della provincia di Vibo Valentia per la giornata di Ferragosto, partiti già dalla sera precedente per garantire sicurezza lungo l’intera fascia costiera caratterizzata, anche quest’anno, dall’afflusso di numerosi turisti che hanno scelto di passare la festività sia nelle diverse località marinare della Costa degli Dei che lungo il versante montano delle Serre.

Articolata e complessa l’attività messa in campo così come disposto dal questore di Vibo Valentia Rodolfo Ruperti che ha visto la partecipazione di equipaggi della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, con il concorso delle Polizie Locali dei maggiori centri della provincia. Ad essere controllate soprattutto le strade di accesso alle località turistiche più frequentate oltre che ai luoghi della movida serale e notturna.

Obiettivo prioritario quello frenare l’abuso di sostanze alcoliche e la somministrazione delle stesse ai minori, lo spaccio e il consumo di sostanze stupefacenti, le risse, gli atti di vandalismo, di violenza e di ogni altra forma diffusa di illegalità.

Nelle giornate del 14 e del 15 agosto sono stati effettuati 70 posti di controllo, identificate 1467 persone e controllati 613 veicoli. L’attività ha portato a diverse denunce all’Autorità Giudiziaria per diversi reati e a diverse contestazioni per violazioni al codice della strada, oltre che al controllo di locali pubblici del territorio.