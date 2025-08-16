HomeCalabria

Ferragosto all’insegna dei controlli: quasi 1500 persone identificate e diverse denunce

Operazioni congiunte di Polizia, Carabinieri e Guardia di Finanza per il controllo delle strade di accesso alle località turistiche più frequentate oltre che ai luoghi della movida serale e notturna

F.B.
Scritto da F.B.
Stima lettura: 1 minuti
- Advertisement -

VIBO VALENTIA – Controlli della Polizia intensificati su tutto il territorio della provincia di Vibo Valentia per la giornata di Ferragosto, partiti già dalla sera precedente per garantire sicurezza lungo l’intera fascia costiera caratterizzata, anche quest’anno, dall’afflusso di numerosi turisti che hanno scelto di passare la festività sia nelle diverse località marinare della Costa degli Dei che lungo il versante montano delle Serre.

Articolata e complessa l’attività messa in campo così come disposto dal questore di Vibo Valentia Rodolfo Ruperti che ha visto la partecipazione di equipaggi della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, con il concorso delle Polizie Locali dei maggiori centri della provincia. Ad essere controllate soprattutto le strade di accesso alle località turistiche più frequentate oltre che ai luoghi della movida serale e notturna.

Obiettivo prioritario quello frenare l’abuso di sostanze alcoliche e la somministrazione delle stesse ai minori, lo spaccio e il consumo di sostanze stupefacenti, le risse, gli atti di vandalismo, di violenza e di ogni altra forma diffusa di illegalità.

Nelle giornate del 14 e del 15 agosto sono stati effettuati 70 posti di controllo, identificate 1467 persone e controllati 613 veicoli. L’attività ha portato a diverse denunce all’Autorità Giudiziaria per diversi reati e a diverse contestazioni per violazioni al codice della strada, oltre che al controllo di locali pubblici del territorio.

- Pubblicità sky-

Ultimi Articoli

marcia schiavonea gaza

A Schiavonea la “marcia in acqua per Gaza”: «un gesto semplice per dire che...

Ionio
CORIGLIANO ROSSANO (CS) – Un gesto silenzioso dal mare. Domani, domenica 17 agosto a Schiavonea, si terrà la “Marcia in acqua per Gaza”, un’iniziativa...

Neonato morto a Cetraro, 6 indagati per omicidio colposo

Tirreno
PAOLA (CS) - Sono sei le persone iscritte nel registro degli indagati dalla Procura della Repubblica di Paola in merito al neonato morto all’ospedale...

Tamponamento tra gli svincoli di Cosenza e Rogliano, coinvolti un’auto e una moto: un...

Area Urbana
ROGLIANO (CS) - Nel primo pomeriggio di oggi si è verificato un incidente sull'autostrada A2 del Mediterraneo, al km 272 in direzione nord tra...

Padre Fedele ed il Cosenza che non c’è più

Area Urbana
COSENZA - Non poteva non passare dallo stadio l’ultimo viaggio di Padre Fedele, che è di fatto un pezzo di storia della città. Le giornate...
elisoccorso

Incidente mortale ad Amantea, anziano investito in località Coreca

Tirreno
AMANTEA (CS) - Questa mattina si è verificato un incidente mortale ad Amantea, in località Coreca. A quanto si apprende un uomo di 80...

Social

80,052FansMi piace
3,585FollowerSegui
2,768FollowerSegui
2,040IscrittiIscriviti

Correlati

Carica altri

Categorie

Calabria36989Area Urbana22248Provincia19739Italia7990Sport3841Tirreno2886Università1447
-->
F.B.
Altri Articoli di F.B.

Leggi ancora

Tirreno

Neonato morto a Cetraro, 6 indagati per omicidio colposo

PAOLA (CS) - Sono sei le persone iscritte nel registro degli indagati dalla Procura della Repubblica di Paola in merito al neonato morto all’ospedale...
Area Urbana

Tamponamento tra gli svincoli di Cosenza e Rogliano, coinvolti un’auto e...

ROGLIANO (CS) - Nel primo pomeriggio di oggi si è verificato un incidente sull'autostrada A2 del Mediterraneo, al km 272 in direzione nord tra...
elisoccorso
Tirreno

Incidente mortale ad Amantea, anziano investito in località Coreca

AMANTEA (CS) - Questa mattina si è verificato un incidente mortale ad Amantea, in località Coreca. A quanto si apprende un uomo di 80...
Provincia

Festival Euromediterraneo di Altomonte, non solo eventi: un laboratorio culturale nel...

ALTOMONTE (CS) - Continua il Festival Euromediterraneo di Altomonte che dopo la breve pausa in concomitanza con Ferragosto torna domani, domenica 17 agosto con il...
carabinieri controlli
Calabria

Ha appiccato il fuoco e distrutto 37 mila metri quadrati di...

CATANZARO - Lo scorso 20 luglio un gravissimo incendio era divampato nei boschi della zona di Cavorà di Gimigliano, in provincia di Catanzaro. Oltre...
Autovelox
Italia

Autovelox a rischio spegnimento se non si effettua il censimento. Il...

ROMA - Autovelox a rischio spegnimento in tutta Italia a partite da ottobre se il Mit non emetterà un decreto attuativo entro il 19...
Carica altri

Impostazione privacy

Categorie

CalabriaArea UrbanaProvinciaItaliaSport

Seguici su:

© 2011-2025 quicosenza.it - Tribunale di Cosenza Registro Stampa n.9/2012 - Direttore Responsabile Simona Gambaro | P.IVA 03005460781 | Powered by Fullmidia s.r.l.

quicosenza

GRATIS
VISUALIZZA