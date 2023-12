Fermo in un parcheggio con la droga in auto, arrestato 31enne

LAMEZIA TERME – I carabinieri hanno arrestato in flagranza M.F, 31enne lametino, già noto alle forze dell’ordine, trovato in possesso di 27,5 grammi di cocaina, suddivisa in 26 dosi, e ancora con 82 grammi di marijuana, un bilancino, materiale per il confezionamento del narcotico, e la somma di circa 1.400 euro in contanti ritenuta provento dell’attività di spaccio.

I militari stavano transitando su via dei Sensi quando, insospettiti da movimenti di persone e di auto nei pressi dei parcheggi della zona, poco illuminata, hanno intercettato il 31enne a bordo di un’auto dentro la quale è stata trovata la droga e altro materiale. L’arresto è stato convalidato e nei confronti del giovane è stata disposta la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.