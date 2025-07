Fermo nel parcheggio di un centro commerciale chiuso. Aveva cocaina nascosta in auto: arrestato

- Advertisement -

TAURIANOVA (RC) – Era fermo con la sua auto nel parcheggio di un centro commerciale ormai chiuso, quando una pattuglia dei Carabinieri lo ha notato. Un controllo di routine, ma l’atteggiamento nervoso del giovane alla guida ha acceso i sospetti. È bastato poco per capire che qualcosa non andava: nascosti in un vano ricavato artigianalmente all’interno del veicolo, i militari hanno trovato oltre 50 grammi di cocaina purissima.

Il giovane, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato dai Carabinieri della Compagnia di Taurianova con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. La droga, destinata con ogni probabilità al mercato locale, avrebbe potuto fruttare migliaia di euro una volta suddivisa in dosi. L’intervento è avvenuto nell’ambito di un’attività di controllo del territorio che, ancora una volta, ha permesso di intercettare un potenziale traffico di stupefacenti prima che potesse concretizzarsi. La Procura della Repubblica di Palmi, diretta dal dott. Emanuele Crescenti, ha immediatamente accolto l’impostazione investigativa dell’Arma, ottenendo la convalida dell’arresto da parte del GIP e la conferma della misura cautelare.