Fermato per un controllo aveva mezzo chilo di cocaina, arrestato 24enne

CROTONE – La Polizia lo ha fermato per un controllo in centro, a Crotone nell’ambito di mirati servizi di controllo del territorio finalizzati a contrastare il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti. Il giovane M.C., di 24 anni, con precedenti anche specifici, è stato arrestato in flagranza di reato con l’accusa di detenzione illegale a fine di spaccio di sostanze stupefacenti. Nel corso del controllo è stato trovato in possesso di 528 grammi di cocaina che custodiva in una busta, ripartiti in sei involucri di cellophane termosaldati. L’arrestato é stato condotto in carcere.