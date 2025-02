Fermato durante un controllo: gli scoprono in auto un fucile e munizioni

SERRA SAN BRUNO (VV) – Un uomo è stato arrestato in flagranza dalla Polizia per detenzione e porto illegale di armi e munizioni. L’attività è stata condotta dalla Squadra volante del Commissariato di Serra San Bruno. Gli agenti, durante un servizio di controllo del territorio, hanno fermato un veicolo sospetto. L’atteggiamento agitato del conducente, insieme alla circostanza che dietro il sedile anteriore era presente un sacco in nylon la cui sagoma, verosimilmente, poteva essere ricondotta a quella di un’arma lunga, ha indotto i poliziotti ad approfondire il controllo.

La successiva perquisizione ha consentito di trovare un fucile tipo doppietta e 15 cartucce inesplose di diverse marche e colori. Inoltre, all’interno del vano portaoggetti di uno sportello lato passeggero, è stato trovato un proiettile calibro 7,65 perfettamente conservato, mentre dal lato del conducente i poliziotti hanno trovato un coltello affilato con una lama di 7 centimetri. L’uomo è stato quindi arrestato e posto ai domiciliari su disposizione del gip all’esito dell’udienza di convalida.