Fermata la nuova Flotilla per Gaza, tra gli attivisti c’è anche il calabrese Vincenzo Fullone – VIDEO

Sui social l'attivista spiega cosa è accaduto tramite un video registrato precedentemente e pubblicato sul su profilo Instagram da Carla Monteforte, giornalista e amica: “Sono stato rapito, contro la mia volontà, in acque internazionali dall'esercito israeliano”

COSENZA – La nuova Flotilla per Gaza, composta da nove imbarcazioni con a bordo 150 attivisti, tra cui medici e infermieri, questa notte è stata intercettata a circa 120 miglia nautiche dalle coste, dall’esercito israeliano, quasi a ridosso delle acque territoriali egiziane ed è stata bloccata. La Conscience, definita dagli attivisti un “ospedale galleggiante” perchè portava anche farmaci, dispositivi respiratori e alimenti specifici per la malnutrizione, era l’imbarcazione principale.

Tra i fermati c’è anche il 53enne attivista calabrese Vincenzo Fullone, filosofo di formazione, che ha fondato la prima agenzia di comunicazione nella Striscia, diventato chef per amore di Gaza e portavoce italiano della Conscience, da tempo inserito nella lista nera di coloro a cui era vietato entrare in Israele. A spiegare quello che è successo è proprio Fullone in un video.

Sulla Flotilla per Gaza il calabrese Vincenzo Fullone: il messaggio in un video

A far sapere quello che è successo nella notte è proprio Vincenzo Fullone tramite un video registrato precedentemente e pubblicato sul su profilo Instagram da Carla Monteforte, giornalista e amica dell’attivista. “Se state vedendo questo video è perché sono stato rapito, contro la mia volontà, in acque internazionali dall’esercito israeliano”. Inizia così il messaggio di Fullone che spiega di essere stato “prelevato con la forza dalla nave Conscience”

La richiesta di Fullone alla comunità internazionale è chiara: “Vi chiedo di non fare pressione sul mio governo per il mio rilascio, ma di fare pressione sul mio governo affinché venga liberato il dottor Hussam Abu Safiya, preso in ostaggio il 27 dicembre del 2024″.

Nel testo a corredo del video si legge, ancora: “Israele ha violato il diritto del mare, le Convenzioni di Ginevra e le ordinanze della Corte Internazionale di Giustizia. La comunità internazionale tace. – aggiunge l’attivista – Le nostre navi non portavano armi, ma coscienza, solidarietà e umanità. Ed è proprio questo che Israele teme di più”.

 

