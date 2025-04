Fermata un’auto con tre persone a bordo, una di loro era agli arresti domiciliari

- Advertisement -

SCILLA (RC) – Nel corso di un servizio perlustrativo, i carabinieri hanno tratto in arresto in flagranza di reato un uomo per evasione dalla misura cautelare degli arresti domiciliari. L’arresto è avvenuto durante un ordinario controllo alla circolazione stradale: i militari hanno fermato un’autovettura con tre persone a bordo e, durante le verifiche, hanno accertato che uno dei passeggeri risultava sottoposto agli arresti domiciliari da circa due mesi.

Constatata la violazione hanno immediatamente proceduto all’arresto in flagranza dell’uomo, che, al termine delle formalità di rito, è stato ricondotto presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida.