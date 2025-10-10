HomeCalabria

Federfarma Calabria: vaccini antinfluenzali per gli over 60 si somministrano in farmacia

Anche quest'anno, in Calabria, i cittadini over 60 potranno effettuare la vaccinazione antinfluenzale direttamente nelle farmacie aderenti

CATANZARO – Un servizio ormai consolidato, frutto della collaborazione tra la Regione Calabria e le farmacie territoriali, che si confermano presidio di prossimità e primo punto di riferimento per la salute dei cittadini. L’iniziativa rientra nel piano regionale di prevenzione e punta a facilitare l’accesso alla vaccinazione, riducendo disagi e tempi d’attesa, soprattutto per le persone anziane e con difficoltà di spostamento.

Grazie alla loro presenza capillare, le farmacie calabresi garantiscono un servizio diffuso su tutto il territorio, anche nei piccoli comuni e nelle aree interne, contribuendo così ad aumentare la copertura vaccinale e a rafforzare la prevenzione. Federfarma Calabria rinnova l’invito a tutti gli over 60 a rivolgersi alla propria farmacia di fiducia per ricevere informazioni e prenotare la vaccinazione antinfluenzale. 

Per il presidente di Federfarma Calabria, Vincenzo Defilippo: “Le farmacie calabresi si confermano un punto fermo del sistema sanitario territoriale. Anche quest’anno, con professionalità e senso di responsabilità, siamo pronti a supportare la campagna vaccinale antinfluenzale, mettendo al centro la salute e la prevenzione. È un risultato importante, frutto di un lavoro costante di dialogo con le istituzioni e di una visione condivisa di sanità di prossimità”.

Il segretario di Federfarma Calabria, Alfonso Misasi: “Dietro questo servizio c’è un grande impegno organizzativo delle farmacie e delle loro squadre, che ogni anno si fanno trovare pronte e formate per accogliere i cittadini in totale sicurezza. La vaccinazione in farmacia è un esempio concreto di come la collaborazione pubblico–privato possa produrre benefici tangibili per la comunità”.

 

 

