COSENZA – Continua la fase invernale sulla Calabria dove affluiscono correnti fredde artiche che hanno determinato, da lunedì, un deciso calo termico. La diminuzione delle temperature dipende dall’espansione del gelo bielorusso: il nucleo artico interessa con valori siberiani Russia e Ucraina, ma la sua area marginale sta causando un calo di almeno 5-6 gradi anche in Italia. Dove nelle prossime ore avremo un’ulteriore diminuzione di 2-4°C con le massime su valori pienamente invernali.

Intanto si sono attenutati gli effetti del profondo vortice di bassa pressione che ha colpito la nostra regione nel fine settimana dell’epifania, portando diffuso maltempo con piogge intense, rovesci, venti di burrasca, violente mareggiate lungo le coste tirreniche e la tanto attesa neve sui rilievi, soprattutto su Sila e Pollino.

Vortice sulle Baleari, altro maltempo in Calabria

Il vortice dell’Epifania si è oramai spostato sull’Egeo, ma sul Mediterraneo resta una profonda ferita con instabilità diffusa. Oggi giornata interlocutoria dal punto di vista meteo, con nubi sparse e qualche fenomeno relegato per lo più sulla bassa Calabria. Nel frattempo un nuovo vortice si sta scavando tra la Spagna e sulle Isole Baleari. Vortice che muoverà verso est portando nuovo maltempo a partire dalla notte in Sicilia e Calabria. Si tratterà di un guasto abbastanza rapido ma capace di portare nuovo maltempo sulla nostra regione.

Nuove nevicate in Sila, migliora venerdì

Torneranno le piogge e tornerà a cadere la neve a quote superiori ai 1.000 1.200 metri in un contesto pienamente invernale. Nevicate che si andranno ad aggiungere a quelle del fine settimana e che potrebbero consentire l’aperture delle piste a Camigliatello, dove il manto nevoso a valle del Tasso è di circa 20/25 cm e, al momento, non basta per poter dare il via alla stagione invernale. Entro venerdì resterà ancora dell’instabilità ma il tempo tenderà a migliorare con l’anticiclone che proverà timidamente e riconquistare la scena.