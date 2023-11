‘Farmabusiness’, l’ex presidente del Consiglio regionale assolto anche in Appello

CATANZARO – I giudici della Corte d’Appello di Catanzaro hanno confermato la sentenza di primo grado e assolto dalle accuse l’ex Presidente del Consiglio regionale Domenico Tallini. Tallini era accusato di concorso esterno in associazione mafiosa e scambio elettorale politico-mafioso nel processo “Farmabusiness” incentrato sui presunti illeciti nella vendita all’ingrosso di farmaci di cui si sarebbe resa responsabile la cosca di ‘ndrangheta dei Grande Aracri di Cutro. In primo grado il Gup lo assolse perché “il fatto non sussiste”.

