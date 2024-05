Far west a Roma: morta 81enne calabrese raggiunta da un proiettile, era in auto con un’amica

ROMA – E’ deceduta stamattina al policlinico Umberto I, Caterina Ciurleo, originaria di Reggio Calabria, la donna di 81 anni raggiunta da un colpo d’arma da fuoco mentre ieri pomeriggio intorno alle 18, si trovava con un’amica in auto, nei pressi di un centro commerciale in via Don Primo Mazzolari, nel quartiere Ponte di Nona, alla periferia est di Roma.

La polizia ha avviato le indagini ed ora è caccia al killer ed in particolare ad un’auto, di colore rosso, dalla quale sarebbero stati esplosi i colpi. La vittima era insieme ad un’amica a bordo di una Smart e potrebbe essersi trovata in mezzo ad una sparatoria tra due auto, una Golf e una Fiat 500. L’anziana dunque, sarebbe stata colpita per errore. Al momento del ferimento era sul sedile lato passeggero quando un proiettile ha attraversato il bagagliaio della vettura, poi il sedile, ferendola alla schiena. Illesa invece, l’amica di 63 anni alla guida.

Secondo i primi riscontri pare che le due autovetture si stessero inseguendo e da una di queste siano partiti i colpi. Ovviamente la polizia sta raccogliendo le testimonianze dei presenti e visionando le immagini della videosorveglianza della zona. L’anziana, trasportata in gravissime condizioni in ospedale, è deceduta questa mattina.