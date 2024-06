False fatture e reati tributari, imprenditori a braccetto con le cosche: confiscati 500mila euro

CATANZARO – La Dia di Catanzaro ha dato esecuzione ad una confisca definitiva di beni disposta dal Tribunale del capoluogo calabrese nei confronti di imprenditori ritenuti collusi con i vertici delle locali di ‘ndrangheta di San Leonardo di Cutro e Roccabernarda, in provincia di Crotone, coinvolti nell’operazione “Profilo basso” del gennaio 2021. Il provvedimento fa seguito alla sentenza con la quale sono state inflitte loro, in primo grado, pesanti condanne per 416-bis e reati tributari correlati a false fatturazioni. La misura ha riguardato tre società operanti in Calabria, Lazio e Lombardia e attive nei settori della pulizia generale di edifici, del commercio all’ingrosso di macchine utensili, dell’attività dei call center, della costruzione di edifici residenziali e non residenziali. Confiscati anche rapporti bancari e disponibilità finanziarie per un valore complessivo stimato in circa 500 mila euro.

