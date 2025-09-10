HomeCalabria

Falerna, sequestrata discoteca abusiva: 300 persone in un locale senza agibilità né sicurezza

La Guardia di Finanza di Lamezia Terme interrompe un evento in un locale sul litorale: mancavano certificazioni essenziali per la sicurezza pubblica. Denunciato il responsabile

FALERNA (CZ) – La guardia di finanza ha scoperto una discoteca abusiva, frequentata da circa 300 persone, priva delle più elementari misure di sicurezza. Durante una verifica in un locale situato nel Comune di Falerna, le Fiamme Gialle hanno accertato che all’interno era stato organizzato un evento pubblico senza il prescritto certificato di agibilità e senza la SCIA Antincendio, documenti fondamentali per la tutela dell’incolumità degli avventori.

L’accertamento ha rivelato una situazione di potenziale pericolo per i partecipanti: un assembramento di centinaia di persone in un ambiente privo delle necessarie autorizzazioni e senza alcuna garanzia di sicurezza in caso di emergenza. Alla luce delle gravi violazioni riscontrate, i finanzieri hanno interrotto immediatamente l’attività e posto sotto sequestro preventivo i locali e denunciato il responsabile alla Procura della Repubblica di Lamezia Terme. Il sequestro è stato poi convalidato dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale locale.

