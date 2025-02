Falerna: due uomini trovati senza vita in casa, una terza persona è in ospedale. Indagano i carabinieri

- Advertisement -

FALERNA (CZ) – Sono stati rinvenuti questa mattina a Falerna, centro della costa tirrenica catanzarese, i corpi senza vita di due uomini, di 46 e 39 anni. I cadaveri, di cui non si conoscono le generalità, sono stati trovati nelle loro rispettive abitazioni. Sul fatto hanno avviato mirate indagini i carabinieri al fine di capire cosa sia accaduto nelle ore precedenti e di stabilire anche le cause dei decessi.

Secondo quanto emerso i due, avrebbero trascorso la serata insieme, tra amici. Poi in mattinata il rinvenimento dei loro corpi senza vita. Inoltre, una terza persona sarebbe stata portata in ospedale in gravi condizioni. Sui cadaveri non sarebbero stati riscontrati segni di violenza.