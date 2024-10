Extracomunitario si sdraia in mezzo alla strada per protesta: la famiglia non può entrare in Italia

LAMEZIA TERME – Un cittadino extracomunitario in Italia con regolare permesso di soggiorno ha inscenato stamane una protesta plateale, ma pacifica, sul corso Numistrano, nel centro di Lamezia Terme.

L’uomo, di origini marocchine, si è sdraiato in mezzo alla strada motivando il gesto con la necessità di richiamare l’attenzione sull’impossibilità di portare in Italia i suoi familiari, giacché, una volta fuori dal nostro Paese non avrebbe più diritto al rinnovo del permesso di soggiorno di cui personalmente è beneficiario.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i carabinieri e la Polizia locale, oltre ad un’ambulanza. L’intervento delle forze dell’ordine, dopo un’opera efficace di persuasione, è valso a far rientrare la protesta dell’uomo che è stato portato via dai carabinieri.

La protesta pacifica del cittadino extracomunitario ha provocato qualche disagio al traffico veicolare sull’arteria.