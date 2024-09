Evitare lo spreco di farmaci e donarli per uso umano e veterinario, presentata proposta di legge

REGGIO CALABRIA – La proposta di legge presentata da Ferdinando Laghi, capogruppo di “De Magistris Presidente”, si propone “il recupero, il reimpiego e la donazione ai fini del riutilizzo di farmaci ad uso umano e veterinario”. “La spesa farmaceutica in Italia – afferma Laghi – raggiunge ogni anno l’astronomica cifra di 29 miliardi di euro. Di questi, 8 miliardi finiscono tra i rifiuti insieme ai farmaci inutilizzati, che vengono per di più smaltiti spesso con modalità sbagliate. Ciò provoca non soltanto spreco di ingenti risorse economiche, ma anche un impatto assai negativo sull’ambiente e dunque sulla salute di tutti”.

La proposta di legge

“Ha lo scopo di fare risparmiare preziose risorse economiche in sanità, a vantaggio soprattutto delle fasce deboli della popolazione – spiega Laghi – ed anche dei pazienti affetti da patologie rare, come quelli con anemia mediterranea, per le quali con troppa frequenza i farmaci specifici sono di difficile reperimento.”

“I vantaggi, però – dice ancora il consigliere regionale – non si fermano qui: il riutilizzo di farmaci destinati allo smaltimento è anche fondamentale come opera di prevenzione nei confronti dell’inquinamento ambientale, che di per sé rappresenta un rischio per la salute di tutti. Paradossalmente, sostanze create per curare, diventano, se mal utilizzate, pericolose proprio per quella salute che dovrebbero difendere. Spero che questa mia proposta possa completare celermente il suo iter e diventare quanto prima legge regionale, anche in considerazione del fatto che la Regione Calabria ha una spesa pro capite per farmaci tra le più elevate a livello nazionale, sia a carico del Servizio sanitario regionale che del singolo cittadino”.