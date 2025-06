Evade i domiciliari e sfonda la porta dei vicini di casa, arrestato dai carabinieri

- Advertisement -

REGGIO CALABRIA – Un uomo di nazionalità romena è stato arrestato dopo aver violato la detenzione domiciliare e, a seguito di un litigio con i vicini, ha sfondato la loro porta entrando con la forza in casa. L’uomo, già sottoposto alla misura cautelare per reati di lesioni personali e maltrattamenti in famiglia, si era arbitrariamente allontanato dalla sua abitazione, dove avrebbe dovuto trovarsi agli arresti domiciliari. A far scattare l’intervento dei militari è stata una chiamata al 112 da parte di alcuni residenti, spaventati per quanto stava accadendo. I carabinieri, giunti sul posto, hanno sorpreso l’uomo mentre si trovava ancora all’interno dell’abitazione dei vicini, fermandolo e procedendo all’arresto.