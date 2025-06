Evade dai domiciliari e viene inseguito dai Carabinieri: arrestato per evasione e resistenza

- Advertisement -

REGGIO CALABRIA – Un inseguimento quasi rocambolesco quello che si è svolto ieri sera nella zona nord della città, in via Mercato, nella frazione di Catona che ha visto protagonisti i Carabinieri ed un uomo ai domiciliari. Nonostante il provvedimento, l’uomo si è messo alla guida della propria auto convinto di poter passare inosservato. Sul tragitto si è trovato però davanti a sè i Carabinieri e ha tentanto la fuga. Gli agenti hanno notato subito l’uomo, noto perché sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, a bordo del suo veicolo e così è scattato l’inseguimento prima in auto e poi a piedi. A bloccarlo, nella serata di ieri, i militari della Sezione Radiomobile della Compagnia di Reggio Calabria.

Evade dai domiciliari: l’inseguimento dei Carabinieri

L’uomo alla vista della pattuglia, ha premuto sull’acceleratore nel tentativo di seminare i militari e così ne è seguito un inseguimento che si è snodato per alcune vie del centro fino a quando il fuggitivo si è ritrovato in una strada senza uscita. L’uomo non si è arreso, ha abbandonato l’auto, scavalcato un muro e ha proseguito la fuga a piedi. Vano il tentativo di scappare: è stato raggiunto e immobilizzato dai militari.

Accompagnato negli uffici della Sezione Radiomobile, l’uomo è stato dichiarato in stato di arresto per evasione e resistenza ed è stato ricondotto presso la propria abitazione, dove continuerà a scontare i domiciliari, in attesa del giudizio direttissimo. Il procedimento penale si trova nella fase delle indagini preliminari e per l’uomo vige il principio di non colpevolezza fino a condanna definitiva.