Evade dagli arresti domiciliari, 27enne sorpreso dai carabinieri al bar

CUTRO (KR) – È stato sorpreso in un bar, in violazione del regime di detenzione domiciliare, ed è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria. Protagonista della vicenda un 27enne di Cutro, già sottoposto a misura alternativa alla detenzione in carcere, ma autorizzato a lasciare la propria abitazione solo per accompagnare i figli a scuola.

A individuarlo e denunciarlo sono stati i carabinieri durante un servizio mirato al controllo delle persone sottoposte a restrizioni. L’uomo è stato segnalato per evasione, e ora sarà la magistratura a valutare eventuali aggravamenti della misura in corso.