Estradato in Italia Vincenzo Pasquino, ritenuto il broker della ‘ndrangheta

REGGIO CALABRIA – E’ stato estradato questa mattina su richiesta delle Procure di Torino e di Reggio Calabria, Vincenzo Pasquino, classe 90, già latitante e detenuto in Brasile dal 24 maggio 2021. Quel giorno venne catturato a Joao Pessoa dalla Polizia Federale brasiliana e dall’Arma dei Carabinieri, mentre si trovava in un residence insieme al latitante Rocco Morabito classe 66.

L’estradizione, eseguita oggi dalla Polizia Federale brasiliana, è stata possibile grazie alla collaborazione tra organi diplomatici e giudiziari italiani e brasiliani, seguita in tutte le fasi dalla Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo. Pasquino, broker e affiliato alla ‘Ndrangheta, risulta condannato in via definitiva a 14 anni e 6 mesi per aver promosso un’associazione internazionale che importava in Italia tonnellate di cocaina da Brasile. Si trovava nel carcere di Brasilia da circa tre anni in attesa di estradizione e risulta indagato in altri procedimenti.