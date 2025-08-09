Estate e controlli stradali rafforzati: oltre 150 persone identificate e sanzioni per 1.500 euro

- Advertisement -

MELITO PORTO SALVO (RC) – Nel pieno della stagione estiva in corso, i Carabinieri di Melito Porto Salvo hanno intensificato i controlli alla circolazione stradale, concentrando l’attenzione sulla Statale 106, tristemente nota per l’elevato tasso di incidenti mortali. L’operazione, che ha visto impegnati numerosi militari in servizi mirati, ha portato all’individuazione di diversi automobilisti indisciplinati e alla contestazione di sanzioni amministrative per un valore complessivo di circa 1.500 euro.

Nel dettaglio, sono stati controllati oltre 100 veicoli e identificate più di 150 persone, a dimostrazione della capillare attività preventiva messa in campo per garantire maggiore sicurezza sulle strade in un periodo di intenso traffico. Tra le violazioni più frequenti riscontrate, spiccano il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza, elemento essenziale per la salvaguardia della vita in caso di incidente, e il superamento della linea continua, spesso causa di sorpassi azzardati e incidenti gravi.

Una denuncia per minaccia e oltraggio a pubblico ufficiale

In una circostanza, un uomo è stato denunciato in stato di libertà per minaccia e oltraggio a pubblico ufficiale, dopo aver reagito con ostilità e insulti ingiustificati nei confronti dei militari durante un normale controllo. Come previsto dalla legge, nei suoi confronti vige il principio di non colpevolezza fino a sentenza definitiva. Inoltre sono stati ritirati diversi documenti di guida, in particolare patenti e carte di circolazione, a carico di conducenti trovati alla guida con patente o revisione scadute.

I Carabinieri colgono l’occasione per ribadire l’importanza di una guida responsabile e consapevole, soprattutto in estate: rispettare i limiti di velocità, mantenere la distanza di sicurezza, utilizzare sempre le cinture, effettuare verifiche periodiche al veicolo e fare soste regolari nei viaggi lunghi sono comportamenti fondamentali per prevenire tragedie.