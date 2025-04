Espulso, scavalca rete e insulta un tifoso. Daspo per un calciatore dilettante calabrese

CROTONE – Un calciatore dell’associazione sportiva dilettantistica del Papanice Calcio, militante nel campionato di calcio della terza categoria, è stato sottoposto a un Daspo per un anno emesso dal questore di Crotone Renato Panvino. L’atleta, secondo la ricostruzione della Polizia, durante la partita giocata il 16 febbraio scorso tra la squadra del Papanice Calcio e il Real Casino, dopo essere stato espulso dall’arbitro, ha scavalcato la recinzione che delimita il terreno di gioco inveendo contro un tifoso della squadra ospite presente in tribuna. Episodio sanzionato anche dal giudice sportivo. L’autorità di pubblica sicurezza, è scritto in una nota della Questura, “ha inteso stigmatizzare il comportamento scorretto del calciatore dilettante, anche alla luce dell’esempio di fair play che dovrebbe essere trasmesso alle nuove generazioni che seguono il nobile sport del calcio“.

Daspo anche per 7 tifosi dell’Avellino

Il questore ha poi emesso altri sei Daspo nei confronti di altrettanti tifosi dell’Avellino in relazione alla partita di Lega Pro giocata a Crotone il 7 ottobre scorso nello stadio Ezio Scida. I sei, all’interno della curva loro destinata, si sono resi protagonisti dell’accensione di fumogeni. I tifosi sono stati segnalati alla Procura della Repubblica di Crotone dalla Digos che ha avviato le indagini nel corso delle quali, grazie alle immagini estrapolate dal sistema di videosorveglianza dello stadio, elaborate e comparate dalla Polizia scientifica, ha ricostruito le condotte ed individuato i presunti responsabili, consentendo successivamente al personale dalla divisione Polizia anticrimine di attivare la relativa istruttoria per la predisposizione della misura.