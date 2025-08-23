Esodo estivo, controlli della polstrada su A2 e Statali calabresi: sanzioni, sequestri e patenti ritirate

- Advertisement -

COSENZA- Nell’ambito delle attività di vigilanza stradale e di controllo dei flussi veicolari, anche finalizzate alla riduzione del fenomeno dell’incidentalità in occasione dell’esodo estivo, il Compartimento Polizia Stradale per la Calabria ha intensificato i controlli sul territorio di competenza, raggiungendo i seguenti risultati operativi. Circa 170 le pattuglie messe in campo dalla Specialità della Polizia di Stato a presidio della corretta fruibilità delle più importanti arterie del territorio calabrese, quali A2 – Autostrada del Mediterraneo, Statale 107 “Silana Crotonese, Statale 106 “Jonica” e Statale 18 “Tirrena Inferiore”.

Le attività svolte lo scorso fine settimana, con servizi specifici per il controllo di veicoli adibiti al trasporto merci e per l’accertamento della positività dei conducenti all’assunzione di sostanze alcoliche o stupefacenti, hanno permesso di controllare 1.546 persone e 970 veicoli, accertando complessivamente 278 violazioni.

In particolare, sono state elevate 172 sanzioni per il mancato uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta e sicurezza per bambini o del casco protettivo per gli utenti dei veicoli a due ruote, comportamenti la cui violazione incide direttamente sugli esiti dei sinistri stradali. Attenzione particolare è stata rivolta ai fenomeni di alterazione alla guida per stato di ebbrezza alcolica o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti: 8 conducenti sono risultati in stato di ebbrezza, quindi con un tasso alcolemico oltre la soglia minima fissata in 0,5 g/l. Ancora presente è il fenomeno della circolazione con veicoli privi di copertura assicurativa: durante i controlli sono state contestate 19 infrazioni.

Nel complesso, sono state ritirate 37 patenti di guida, 23 carte di circolazione e decurtati 563 “punti patente”. Ancora, 10 veicoli sono stati sottoposti a fermo amministrativo e 19 sotto sequestro. Da ultimo, i soccorsi prestati su strada sono stati 35 e i sinistri stradali rilevati 8, di cui 2 con feriti. Le attività e l’impegno quotidiano degli operatori della Polizia Stradale proseguono nell’intento di innalzare gli standard di sicurezza stradale, così da perseguire l’obiettivo “Zero vittime” previsto dal “Piano Nazionale Sicurezza Stradale 2030”./