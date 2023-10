Eroina e marijuana in casa, arrestato presunto spacciatore

LAMEZIA TERME – Durante una perquisizione domiciliare ha tentato di sfuggire al controllo degli agenti della Polizia di Stato per riuscire a disfarsi della sostanza stupefacente che aveva in casa ma è stato bloccato. Un quarantaseienne, con precedenti di polizia, è stato arrestato a seguito d un’azione congiunta di personale della Squadra Mobile di Vibo Valentia e del Commissariato di Ps di Lamezia Terme.

L’uomo, residente in una località al confine tra le province di Vibo e Catanzaro, sospettato di essere dedito allo spaccio di droga, davanti ai poliziotti ha subito manifestato un atteggiamento ostile e non collaborativo per poi tentare di allontanarsi. L’azione non ha colto di sorprese gli agenti che sono riusciti a bloccarlo e a procedere al controllo che ha portato al ritrovamento di oltre 160 grammi di eroina, suddivisa in “pietre” pronte per essere tagliate e immesse sul mercato della droga.

Durante la perquisizione dell’abitazione è stata trovata anche della marijuana, 4 bilancini, materiale per il confezionamento e oltre 500 euro in banconote di diverso taglio sottoposte a sequestro perché ritenute provento illecito dell’attività di spaccio.