Enorme incendio in un capannone di rifiuti di Ecologia Oggi. L’invito a tenere le finestre chiuse

- Advertisement -

LAMEZIA TERME (CZ) – Nel pomeriggio di oggi, a ridosso della Statale 280 dei due Mari e dello scivolo della A2, nella zona Rotoli-Palazzo-Frasso di Lamezia Terme è divampato un grosso incendio all’interno del capannone di Ecologia oggi, azienda che si occupa di raccolta rifiuti. Secondo quanto si apprende le fiamme si sarebbero sviluppate sia all’interno che all’esterno del capannone.

Le cause sono ancora da accertare ma da una prima ricostruzione pare che le fiamme si siano sviluppate all’esterno dall’azienda, nella zona dove si trova una discarica abusiva e successivamente il rogo si sarebbe propagato all’interno del capannone. Oltre alle fiamme, un’enorme colonna di fumo nero e denso si è sollevata in cielo e visibile a chilometri di distanza.



Sul posto sono presenti le squadre dei Vigili del fuoco di Lamezia Terme e Catanzaro che sono intervenute con le autobotti, i carabinieri, la polizia e polizia locale per stabilire l’esatta dinamica dell’incendio. La raccomandazione da parte delle autorità per i residenti è quella di tenere le finestre chiuse e di non uscire di casa.