Era tornato in Calabria per passare qualche giorno con i parenti: muore in un tragico incidente

VIBO VALENTIA – Il lunedì, in Calabria, si macchia nuovamente di sangue. Dopo la morte di un 15enne nel Crotonese e di un 16enne nel Catanzarese, nei giorni scorsi, un altro incidente stradale mortale è avvenuto tra Gerocarne e Soriano Calabro, nel Vibonese.

Un 70enne, A.D.P., è morto in un incidente avvenuto poco dopo le 10, lungo la Provinciale che collega Gerocarne a Soriano nel vibonese. La vittima, era originaria della frazione Ciano ma risiedeva a Torino ed era solito tornare in estate nel piccolo borgo per trascorrere qualche giorno in compagnia dei parenti. Anche quest’anno il pensionato aveva fatto rientro in paese insieme alla moglie. Stamani era a bordo della sua Fiat Panda e si stava dirigendo verso Soriano quando, nei pressi di un ponticello, per cause in corso di accertamento, si è scontrato con un fuoristrada. Il 70enne è morto poco dopo per la gravità delle ferite riportate. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, il personale del 118 – che non ha potuto fare altro che constatare il decesso – e i carabinieri della Stazione di Soriano per le indagini sulla dinamica