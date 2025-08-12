Era ricercato dal 2020, tradito dall’andamento pericoloso in autostrada è stato arrestato

- Advertisement -

VIBO VALENTIA – Era ricercato dal 2020 da quando aveva fatto perdere le sue tracce ma la settimana scorsa è stato fermato e arrestato dalla Polizia di Vibo Valentia. Una coincidenza quasi fortuita ha fermato la latitanza dell’uomo. Nel corso dei continui e serrati controlli messi in atto nel corso dell’estate sull’autostrada A2 del Mediterraneo dalla Sezione Polizia Stradale di Vibo Valentia, gli agenti hanno notato un’auto sospetta, nei pressi dello svincolo di Sant’Onofrio. Questa circolava con un’andatura irregolare e pericolosa per gli utenti e dunque è stata fermata.

Gli agenti di polizia, insospettiti dall’atteggiamento nervoso ed evasivo dei due occupanti del mezzo, hanno effettuato un controllo documentale più accurato attraverso il fotosegnalamento del passeggero presso il Gabinetto Provinciale di Polizia Scientifica. Grazie a questo tipo di accertamenti è stato possibile riscontrare che sulla persona gravava un provvedimento di rintraccio e cattura, oltreché una condanna a pena detentiva pendente da svariati anni. L’uomo così è stato subito posto in arresto condotto,

su disposizione dell’Autorità giudiziaria presso la Casa Circondariale di Vibo Valentia, al fine di scontare la pena detentiva prevista.