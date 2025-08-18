Era ai domiciliari ma passeggiava in strada con alcuni familiari. Arrestato per evasione

- Advertisement -

GIOIA TAURO (RC) – Era sottoposto al regime degli arresti domiciliari, ma durante un controllo da parte della polizia, è stato sorpreso lungo un viale, mentre stava rientrando verso casa in compagnia di alcuni familiari. L’uomo, arrestato in flagranza di reato per il delitto di evasione, su decisione dell’Autorità Giudiziaria è finito in carcere.

L’intervento è stato eseguito dalla Squadra delle Volanti del Commissariato di polizia di Gioia Tauro. Durante una serie di controlli a soggetti sottoposti alle misure restrittive della libertà personale in regime di custodia domiciliare, ha constatato l’assenza dell’uomo presso il proprio domicilio. Attivate le ricerche, la pattuglia ha sorpreso l’uomo lungo un viale, mentre stava facendo rientro in abitazione unitamente ad altri familiari. A quel punto è stato arrestato in flagranza per il reato di evasione.