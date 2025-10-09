HomeCalabria

Era ai domiciliari ma aveva realizzato una piantagione di cannabis alta oltre due metri: arrestato

La coltivazione di marijuana era in piena fioritura ed era stata realizzata nelle pertinenze dell'abitazione. Sequestrati bilancini e materiale per il confezionamento

S.G.
AFRICO NUOVO (RC) – Era agli arresti domiciliari, ma continuava a coltivare cannabis in casa. È quanto scoperto dai carabinieri di Africo Nuovo, nel corso di un’operazione di controllo e verifica presso l’abitazione dell’uomo. Qui i militari hanno percepito evidenti segnali della possibile presenza di droga. Scattata una perquisizione più approfondita, è stata scoperta di una vera e propria piantagione di cannabis indica, coltivata con cura nelle pertinenze dell’immobile. Le piante, in piena inflorescenza, avevano un’altezza di circa due metri e mezzo e risultavano dotate di un sistema rudimentale di irrigazione.

Nel corso del controllo, i militari hanno inoltre rinvenuto bilancini di precisione e materiale per il confezionamento, elementi che lasciano ipotizzare un’attività non solo di produzione, ma anche di possibile spaccio della sostanza stupefacente. Tutto il materiale è stato sottoposto a sequestro, mentre le piante sono state campionate per le analisi di laboratorio. L’uomo, con precedenti per reati di varia natura, è stato dichiarato in stato di arresto e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria di Reggio Calabria, sottoposto nuovamente alla misura degli arresti domiciliari.

