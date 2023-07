VIBO VALENTIA – Continua a salire il bilancio delle vittime di incidenti in Calabria, di persone alle prese con lavori nei terreni. Dopo i numeri paurosi della settimana scorsa, un agricoltore di 78 anni, Giuseppe Rubino, ha perso la vita mentre lavorava con una motozappa. E’ accaduto in località Sant’Anna in un appezzamento nei pressi dell’hotel 501.

Secondo quanto emerso, a far scattare l’allarme sarebbe stato un familiare dell’uomo non vedendolo rientrare. Sul posto si sono precipitati i sanitari del 118 che non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’agricoltore. La dinamica è in fase di accertamento da parte delle forze dell’ordine. Negli ultimi giorni in Calabria una vera e propria scia di sangue legata agli incidenti con mezzi agricoli.