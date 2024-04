Ennesimo incidente sulla 106, scontro tra un tir e un’auto: muore 44enne – FOTO

SELLIA MARINA (CZ) – Ennesimo dramma sulla strada statale 106 in località Roccani nel catanzarese. Scontro frontale tra un mezzo pesante ed una autovettura Kia Sportage. Nell’incidente ha perso la vita il conducente della vettura, un uomo di 44 anni, unico passeggero a bordo.

Sul posto 118, elisoccorso e carabinieri per gli adempimenti di competenza. L’intervento dei vigili del fuoco è valso alla messa in sicurezza del sito e delle vetture. Si attendono le autorizzazioni per la rimozione della salma. Accertamenti in corso circa le cause del sinistro. Al momento la SS 106 è chiusa al traffico in entrambi i sensi di marcia.