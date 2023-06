Ennesimo incidente a bordo di un trattore, 44enne si ribalta e finisce in un dirupo

BELCASTRO (CZ) – Ennesimo incidente con il trattore nelle campagne calabresi. Il fatto è avvenuto questa mattina a Belcastro in provincia di Catanzaro, in località Crima, un 44enne di Stalettì, F.T. ,mentre stava lavorando nella propria terra, si è ribaltato con il trattore precipitando in un dirupo.

L’uomo pare abbia riportato un trauma da schiacciamento alla gamba sinistra, poiché è finito sotto il mezzo che guidava. Immediato l’arrivo dell’elisoccorso di Cirò per trasportare il 44enne al Pugliese di Catanzaro. Sul posto anche carabinieri e sanitari del 118 di Sersale. Dalle prime notizie sembra che l’uomo non sia in pericolo di vita.