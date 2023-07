Ennesima tragedia sul lavoro, precipita da un balcone e perde la vita

STRONGOLI (KR) – Sale drammaticamente il bilancio delle vittime per incidenti sul lavoro. A perdere la vita un operaio 48enne, Francesco Leotta precipitato dal secondo piano di un immobile in costruzione. La caduta da un’altezza di circa 7 metri non gli ha lasciato scampo e Leotta è deceduto sul colpo. Secondo quanto emerso si era recato a compiere un sopralluogo per effettuare dei lavori edili

I fatti risalgono alla tarda mattina di mercoledì in un immobile in costruzione in via Catena, nel centro storico di Strongoli. Nonostante l’arrivo dei sanitari del 118 e dell’elisoccorso per l’operaio non c’è stato nulla da fare. I carabinieri della locale stazione insieme agli ispettori del lavoro, sono al lavoro per accertare la dinamica di quanti accaduto e se siano stati rispettati i dispositivi di sicurezza e sono al vaglio anche le immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona. Il magistrato non ha ritenuto necessario disporre l’autopsia e i funerali di Leotta si sono svolti ieri.