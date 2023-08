Ennesima tragedia nei campi: si ribalta col trattore, muore 75enne

MIGLIERINA (CZ) – Ennesima tragedia nei campi nelle prime ore del pomeriggio nel comune di Miglierina, in provincia di Catanzaro. Un uomo di 75 è morto dopo essersi ribaltato sul trattore che stava conducendo. Una squadra di vigili del fuoco è intervenuta per mettere in sicurezza il sito e successivamente e, previa autorizzazione del magistrato di turno, rimuovere la salma rimasta incastrata sotto il mezzo ribaltato. Sul posto carabinieri per gli adempimenti di competenza e personale medico del Suem118.

