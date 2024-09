Ennesima aggressione verbale ad un infermiere del pronto soccorso: fermato un uomo

LAMEZIA TERME – Un uomo è stato fermato e portato al commissariato di polizia dopo un’aggressione verbale ad un infermiere del Pronto soccorso dell’ospedale di Lamezia Terme. L’uomo si è presentato e pretendeva che sua moglie venisse ricevuta subito, pur senza alcun codice emergenziale assegnato, e non vedendo accolta la sua richiesta ha reagito aggredendo verbalmente l’infermiere.

Ci sono stati momenti di concitazione tra i presenti per il timore che potesse accadere qualcosa di più grave, ma l’intervento di un agente in servizio al posto fisso di Polizia ha scongiurato ogni rischio. Sul posto sono poi intervenute tre volanti che hanno portato via l’uomo.