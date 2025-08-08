HomeCalabria

Ennesima aggressione in carcere, pugni al volto ad un agente della Polizia penitenziaria

E' accaduto nella casa circondariale di Vibo ad opera di alcuni detenuti. Il sindacato Sinappe: "peggioramento delle condizioni e personale allo stremo"

VIBO VALENTIA – Alcuni detenuti hanno aggredito e picchiato un agente della Polizia penitenziaria in servizio nell’Istituto penitenziario di Vibo Valentia che sarebbe stato colpito con diversi pugni al volto. La vittima ha riportato ferite tali da richiedere un immediato trasferimento al pronto soccorso dell’ospedale. I medici gli hanno assegnato una prognosi iniziale di 7 giorni.

A denunciare l’episodio è la vice segretaria regionale del Sinappe, Cristina Busà, che esprime forte preoccupazione per la situazione nel carcere. “L’istituto – afferma – registra ormai da tempo un peggioramento delle condizioni lavorative e il personale è allo stremo. Solo pochi giorni fa avevamo inviato una nota alla Direzione segnalando la nostra preoccupazione. I continui episodi di intolleranza alle regole di convivenza da parte di alcuni detenuti rendono evidente la necessità di seri provvedimenti nella gestione della popolazione carceraria. In caso contrario, rischiamo di assistere ancora, impotenti, ad altre aggressioni. Ci auguriamo che i responsabili di questo vile gesto vengano trasferiti al più presto”.

