Ennesima aggressione alla compagna, dai domiciliari finisce in carcere

SELLIA MARINA (CZ) – I carabinieri hanno arrestato un uomo di 42 anni per maltrattamenti in famiglia, lesioni personali aggravate e violenza privata compiute nei confronti della propria convivente. L’uomo avrebbe picchiato la vittima a schiaffi e pugni in diverse parti del corpo ma non solo. Contro di lei anche minacce di morte e insulti di ogni genere. La donna con evidenti ecchimosi riconducibili all’aggressione subito, temendo per la propria incolumità, sarebbe riuscita ad allontanarsi dalla casa coniugale per rifugiarsi in casa dei familiari. Da qui ha richiesto l’intervento dei carabinieri, ai quali ha confidato delle continue vessazioni psicologiche e fisiche, subite da circa un anno, e intensificatesi nell’ultimo periodo.

Tuttavia, l’uomo, sottoposto in quella circostanza agli arresti domiciliari presso la propria abitazione, alcuni giorni dopo, l’avrebbe nuovamente aggredita dopo che lei si era recata nell’abitazione per portargli da mangiare. Il 42enne è stato trasferito nel carcere di Catanzaro Siano.