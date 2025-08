«Emergenze irrisolte e scarsa efficacia, la Regione ha bisogno di una svolta vera»

- Advertisement -

COSENZA – In un momento segnato da gravi emergenze e instabilità politica, l’associazione “Fatto in Calabria” interviene con toni fermi e preoccupati, denunciando le criticità irrisolte che colpiscono la regione: dai roghi che devastano il territorio, a una sanità ancora inefficiente, fino ai troppi progetti annunciati ma mai partiti. «L’attenzione della politica dovrebbe essere interamente rivolta alla risoluzione delle emergenze che affliggono la nostra terra», afferma la presidente Katia Oliva, che sottolinea l’urgenza di una guida competente e responsabile. L’attezione dell’associazione è legata a tre nodi fondamentali:

– L’emergenza incendi, con una gestione ritenuta inadeguata e misure preventive fallimentari;

– Le strutture sanitarie in cronica difficoltà, senza segni reali di miglioramento nonostante le promesse;

– L’attuazione dei progetti, bloccata da burocrazia e inadempienze.

Alla luce delle recenti dimissioni del presidente Occhiuto, “Fatto in Calabria” invita la comunità a riflettere non solo sulla scelta politica, ma soprattutto sulla continuità amministrativa e sull’effettiva capacità di governo. «Non si può governare senza risultati tangibili. Ora più che mai – dichiara Oliva – serve scegliere chi ha realmente le competenze per affrontare le sfide della Calabria».

L’appello si rivolge infine a tutta la classe politica: servono soluzioni concrete, visione e senso del dovere, non strategie elettorali o personalismi. L’obiettivo, conclude l’associazione, deve essere uno solo: servire la comunità calabrese, con onestà e competenza.